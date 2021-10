Por que a patrulha com navios de guerra de China e Rússia preocupa o Japão

Um exercício naval conjunto chinês e russo, no qual uma frota de 10 navios de guerra completou um círculo próximo à ilha principal do Japão, foi conduzido pelos dois países como um meio de garantir a estabilidade em uma região volátil.

Mas os analistas dizem que os exercícios provavelmente terão o efeito oposto, potencialmente reiniciando as tensões regionais e reforçando as afirmações do governo japonês de que precisa aumentar os gastos militares para combater a agressão chinesa.

O treinamento, que foi a primeira patrulha naval China-Rússia no Pacífico ocidental, viu as embarcações navegarem pelo Estreito de Tsugaru, que separa a ilha principal do Japão da ilha norte de Hokkaido, desceu pela costa leste do país e depois voltou em direção à China pelo Estreito de Osumi ao largo da ilha sul japonesa de Kyushu.

Embora as embarcações estrangeiras possam navegar através dos estreitos de Osumi e Tsugaru, ambos considerados águas internacionais, as manobras foram monitoradas de perto no Japão.

