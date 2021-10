Prêmio Glow chega a terceira edição e abre votação para eleger os melhores influenciadores do Acre

O Prêmio Glow chega a sua 3ª edição neste ano de 2021 com a temática “Galaxy Glow” – o céu é o limite. O objetivo é valorizar o trabalho de quem usa o ramo digital para empreender, criar novos negócios e influenciar seguidores no Acre e no Brasil inteiro.

Criado em 2019 pela apresentadora Mariana Tavares e pela empresária Edimirk Herculano, o prêmio reúne diversas figuras acreanas dos mais variados segmentos, incluindo instagrammers, youtubers, blogueiros, jornalistas, colunistas, comunicadores, além de convidados especiais.

“É uma forma de honrar aqueles que não estão nos espaços convencionais de trabalho, mas ainda assim exercem suas atividades, inovando, influenciando pessoas, como profissionais altamente qualificados e importantes”, disse Tavares à reportagem do ContilNet.

“O Prêmio Glow tem o propósito de evidenciar as principais tendências do mercado de influenciadores no Brasil e no mundo, inspirar iniciativas criativas para as novas mídias e colaborar com o desenvolvimento da indústria da influência, tornando o Acre uma potência”, continuou.

Ao todo, são 20 categorias em que os diversos profissionais indicados pelo público vão concorrer. A votação já está aberta e se encerra em 11 dias.

A votação tem duas etapas. Na primeira, que já iniciou, o público faz as indicações de suas preferências (clicando AQUI). Ao final, os cinco mais indicados serão divulgados, quando a segunda votação será aberta para a escolha dos vencedores.

Os ganhadores serão anunciados no dia da Mega Live e Festa da Premiação, aberta ao público, com horário e datas a serem divulgados pelos organizadores do evento.

Neste ano, o evento conta com a parceria do ContilNet Notícias.