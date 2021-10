Professora de Harvard ensina como pegar no sono mais rápido

Você é dos que passa muito tempo revirando na cama antes de conseguir dormir? Apesar de essencial para o funcionamento do corpo, é muito comum (ainda mais em uma sociedade cheia de estímulos e informações) ter dificuldades para começar a dormir. Porém, algumas dicas e rotinas podem ajudar a descansar melhor.

Rebecca Robins, especialista em sono da Universidade de Harvard, explicou, em entrevista à CNN Internacional, que o normal é demorar cerca de 15 a 20 minutos para dormir uma vez que se coloca a cabeça no travesseiro. Menos que esse tempo, é um sinal de privação severa de sono, uma condição que pode fazer mal à saúde física e mental.

Veja as dicas de como pegar no sono mais rápido

– Levante. Se você se deitou e passou mais de 20 minutos revirando na cama sem conseguir dormir, a recomendação dos especialistas é levantar e ir para outro cômodo onde a luz não está forte e fazer alguma atividade calma (como ler um livro, por exemplo) até sentir sono novamente. O mesmo conselho vale para quando se acorda com insônia de madrugada;

– Cama é para dormir. Evite ver televisão ou trabalhar na cama. A ideia é que o cérebro saiba o que esperar quando você entrar no quarto;

– Monte o cenário perfeito. Estudos mostram que, para uma boa noite de sono, o ideal é que o ambiente esteja escuro e fresco, entre 15°C e 20°C;

– Siga uma rotina. Os especialistas contam que é importante fazer sempre as mesmas atividades antes de dormir: escove os dentes, tome um banho, leia um livro ou escute música. Também se deve ir deitar no mesmo horário diariamente, inclusive no final de semana. Eventualmente, o cérebro vai começar a associar essas ações à hora de dormir;

– Acalme sua mente. Uma das principais dificuldades de quem não consegue dormir é desligar os pensamentos antes de dormir. Meditação é uma boa opção para relaxar, assim como respirar fundo;

– Mantenha papel e caneta ao lado da cama. A professora Robbins explica que algumas pessoas relaxam ao escrever as preocupações em um bloquinho antes de dormir. “Diga para você mesmo que não pode fazer nada sobre os problemas à noite, e que serão resolvidos pela manhã”, sugere.