Protagonista do beijo grego, Johnny Massaro defende Verdades Secretas

Verdades Secretas 2 já está no ar e levantou muitas polêmicas sobre as demasiadas cenas de sexo. Porém, para Johnny Massaro, estes momentos não devem ficar de fora da trama. Ele protagonizará um “beijo grego” com Bruno Montaleone.

Para o blog da Patrícia Kogut, o ator defendeu este tipo de cena. “A arte não pode se limitar. Se você limita, você assassina o próprio intuito dela, que é fazer pensar e transformar”, disse ele.

