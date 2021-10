Qual o valor da 7ª parcela do auxílio emergencial?

A Caixa Econômica Federal se prepara para o último ciclo de pagamento do auxílio do governo federal. O calendário está previsto para começar no dia 18 de outubro e valor da 7 parcela do auxílio emergencial pode chegar a R$ 350.

Qual o valor do auxílio emergencial do mês de outubro?

No mês de outubro, o valor da parcela do auxílio emergencial será entre R$ 150 e R$ 375, dependendo do perfil familiar.

>> pessoa que mora sozinha receberá na 7ª parcela a quantia de R$ 150

>> as famílias que possuem duas ou mais pessoas terão direito de receber R$ 250

>> as famílias monoparentais que são chefiadas por mulheres receberão a cota maior que é de R$ 375

Vale ressaltar que, assim como nos ciclos anteriores, o pagamento é restrito a uma pessoa da família. Dessa maneira, mesmo que mais pessoas tenham direito de receber o benefício, o governo vai liberar o pagamento para a indivíduo que já recebeu o benefício nos meses anteriores.

Como saber o valor que vou receber no Auxílio Emergencial?

Para confirmar o valor que você vai receber neste mês, você pode fazer uma consulta no site da Dataprev, que pode ser acessado através do endereço eletrônico consultaauxilio.cidadania.gov.br. Para isso, é preciso informar CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento. Depois, basta clicar em “Não sou robô” e confirmar a solicitação de acesso no botão “avançar”.

Assim, ao acessar a plataforma, você poderá conferir todos os dados do seu benefício, além do valor que será liberado nesta rodada de pagamentos.

Quando cai a 7 parcela do auxílio 2021?

É importante ressaltar que o pagamento neste mês continuará sendo feito de forma escalonada, então, os cidadãos que estão inscritos no Bolsa Família receberão conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Para os demais beneficiários, o depósito em conta e a liberação do saque seguirá o mês de aniversário dos trabalhadores. Sendo assim, veja a seguir o calendário com as datas atualizadas da 7ª parcela do auxílio emergencial 2021:

Calendário da 7ª parcela – Bolsa Família

A sétima para esses beneficiários começa a ser paga na próxima segunda-feira, 18. Os pagamentos se estendem até 29 deste mês, confira:

NIS com final 1: 18 de outubro

NIS com final 2: 19 de outubro

NIS com final 3: 20 de outubro

NIS com final 4: 21 de outubro

NIS com final 5: 22 de outubro

NIS com final 6: 25 de outubro

NIS com final 7: 26 de outubro

NIS com final 8: 27 de outubro

NIS com final 9: 28 de outubro

NIS com final 0: 29 de outubro

Calendário da 7ª parcela – público geral

Neste grupo estão as pessoas cadastradas no programa pelo Cadastro Único, site e aplicativo do auxílio emergencial. Assim, a última parcela será depositada a partir do dia 20 de outubro, confira:

Nascidos em janeiro: 20 de outubro

Nascidos em fevereiro: 21 de outubro

Nascidos em março: 22 de outubro

Nascidos em abril: 23 de outubro

Nascidos em maio: 23 de outubro

Nascidos em junho: 26 de outubro

Nascidos em julho: 27 de outubro

Nascidos em agosto: 28 de outubro

Nascidos em setembro: 29 de outubro

Nascidos em outubro: 30 de outubro

Nascidos em novembro: 30 de outubro

Nascidos em dezembro: 31 de outubro

Após ser finalizado o depósito na conta poupança social digital, os beneficiários deverão aguardar o segundo calendário que irá liberar o saque e transferência da 7ª parcela do auxílio emergencial. Isso acontecerá a partir do dia 1º de novembro.