Ratinho: Perda de audiência, demissão e briga em reunião; apresentador enfrenta difícil situação no SBT

O apresentador Ratinho não está vivendo o seus melhores dias no SBT. Isso porquê o seu tradicional programa, exibido no horário nobre da emissora de Silvio Santos, não vem conquistando boa audiência.

Sendo assim, há um bom tempo a atração amarga a terceira colocação. Além disso, sofre para registrar índices considerados aceitáveis para o horário, perdendo diariamente para a Record.

Por isso, começaram a surgir boatos de que Ratinho seria desligado do canal de Silvio Santos. De fato, após perder a audiência, o apresentador vem preocupando a alta cúpula da emissora.

Desse modo, de acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, do R7, e confirmada pelo site TV Pop, o comunicador vem exigindo cada vez mais de sua equipe. Consequentemente, diversas reuniões são marcadas para decidir o futuro do programa.

Em uma delas, por exemplo, o clima esquentou e teve briga, ponta pé e choro. O diretor do programa, Cézar Scarpato, teria sido o indivíduo que mais ficou revoltado durante a conversa com os funcionários, dando socos na mesa e xingando bastante. Dessa forma, parte da equipe buscou o departamento de RH do canal da Anhanguera. E pediram providências do Fernando Pelegio, que é o chefão do SBT abaixo do Silvio Santos.

O fato é que, se os números não mudarem, a direção da emissora pretende mexer nos dias de exibição do programa. Há quem afirme que ele ficará três dias no ar semanalmente. Será?

Valentina Castro pede demissão do Programa do Ratinho

Para completar a situação, Ratinho vem perdendo até seu elenco. A italiana Valentina Francavilla resolveu deixar o programa do SBT para se aventurar no reality show A Fazenda 13. O próprio apresentador chegou a confirmar a notícia antes mesmo da competição da Record estrear.