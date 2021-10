“Reconheço meus pecados”, declara Andressa Urach após volta à Universal

A ex-Miss Bumbum, Andressa Urach, compartilhou na noite deste sábado (16/10), em suas redes sociais, um relato informando que voltou para a frequentar a igreja Universal do Reino de Deus. Contou ainda que ela e o marido, Thiago Lopes, foram batizados novamente.

“Estou sim trabalhando o perdão, porque preciso do perdão de Deus”, escreveu Andressa, que é conhecida pelas polêmicas e também já participou de uma das edições do reality A Fazenda.

Andressa justificou a decisão dizendo que reconhecia a importância da fé para a manutenção do seu casamento e para a união de sua família. E minimizou os problemas que teve no passado com a congregação religiosa, quando chegou a entrar na Justiça pedindo o ressarcimento de doações que fez.

Leia mais em Metrópoles, clicando AQUI.