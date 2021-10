Repórter de Ana Maria Braga cai no choro ao vivo e desabafa: “Também sou gente”

Na manhã desta quinta-feira (07), Ana Maria Braga conversou com o repórter Kleber Teixeira, em virtude de um episódio que aconteceu na edição de ontem do ‘Mais Você’. Ao surgir ao vivo para falar sobre as notícias da pandemia do novo coronavírus, o repórter caiu no choro, surpreendendo a todos.

Entretanto, logo que entrou no ar para falar sobre o episódio, o jornalista se emocionou novamente, e iniciou um longo desabafo. “Tento não chorar, mas já estou aqui emocionado de novo. Não foi fácil, Ana”, admitiu o profissional. Em seguida, ele conseguiu se recompor e falou sobre o assunto com a apresentadora.

“A gente deu muitas notícias ruins esse tempo todo. Esse choro foi de alívio. Ela [Covid-19] tá indo embora. Minha mãe trabalha na saúde, está na linha de frente, e tenho muitos amigos que estão trabalhando. E nos colocamos na pele dessas pessoas, desses profissionais. Imagina dar a notícia para um familiar que faleceu”, explicou Kleber Teixeira para Ana Maria Braga.

Ana Maria Braga se emociona com a situação

Após ouvir o desabafo do jornalista, Ana Maria Braga não se calou diante do tema e revelou seu ponto de vista sobre a situação. Em suma, a loira deixou claro que realmente não é fácil falar sobre o tema, e que ela mesma já caiu no choro ao comentar sobre algo relacionado à covid-19.

“Como você disse, todo jornalista é gente que nem a gente. E é realmente muito difícil as vezes segurar. Eu as vezes também não consigo segurar aqui, e realmente eu não tenho a sua função, mas acabo tendo porque eu também faço parte de um veículo de informação, que informa e tudo mais. Mas eu sinto que cada vez mais nessa nossa profissão de jornalista, as pessoas que se deixam levar e demonstram a sua emoção são mais verdadeiras, chega mais perto de quem está do outro lado. Acho que a repercussão no seu estado, na sua cidade, deve ter sido esse, você deve ter recebido muito carinho aí”, disse a apresentadora.