Saiba qual o valor do salário de Bonner e Renata Vasconcellos na Globo

Rumores apontam que William Bonner e Renata Vasconcellos renovaram o contrato com a Globo até 2025 e, desta forma, seguem apresentando o Jornal Nacional por mais quatro anos.

Dentre as discussões sobre a suposta renovação do contrato, está o valor do salário dos apresentadores.

De acordo com o site Observatório da TV, Bonner embolsa cerca de R$ 900 mil por mês, enquanto Renata recebe por volta de R$ 400 mil mensais para comandar o jornal diário.

Ainda de acordo com o site, para anunciar um produto no intervalo do telejornal, é necessário desembolsar R$ 1.704.800 milhão. O horário é o mais caro da grade da Globo.