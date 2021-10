Saiba quem é Priscila Moura: a loira que perdeu o boy para Juliette

Não é de agora que Priscilla Moura ganhou espaço na mídia. A advogada namorava o produtor Daniel Trovejani em julho, quando ele foi clicado em clima de romance num passeio de lancha com Juliette, campeã do BBB 21. Na tarde da última terça-feira (12/10), Moura confirmou que o relacionamento dos dois teve um ponto final no dia 17 de julho, exatamente seis dias após o flagra de seu ex-namorado com a paraibana.

Com 115 mil seguidores, a loira é fã de exercícios e, como boa moradora da cidade do Rio de Janeiro, Priscilla parece adorar curtir praia ou piscina. No Instagram, ela aparece de biquíni, aproveitando o sol ou se refrescando, em várias postagens. Formada em Direito desde 2019, a jovem é pós-graduada em Civil e Processo Civil e agora está cursando Biomedicina.