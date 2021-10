Sasha e Bruna Marquezine se estranham, rompem amizade após casamento e motivo vem à tona

Bruna Marquezine e a filha de Xuxa, Sasha Meneghel, cresceram juntas aos olhos do público. No entanto, aparentemente a amizade delas está abalada. Dessa forma, o motivo para o “fim” dessa relação de anos das duas, seria o casamento da herdeira da Rainha dos Baixinhos, com João Guilherme.

Sendo assim, de acordo com o jornal Extra, as amigas estão com a relação abalada nos últimos tempos. Vale lembrar que o casamento de Sasha, aconteceu durante a pandemia. Dessa forma, os convidados foram alguns amigos próximos e família. Contudo, a filha de Luciano Szafir não convidou Bruna Marquezine para o casamento, e isso teria abalado a relação.

Mas, o que fez o site pensar que elas não estão em um bom momento? Bom, ambas foram para a Fashion Week de Paris. Contudo, Sasha e Bruna apareceram juntas em apenas um clique, o que chamou atenção. Dessa forma, ainda segundo o jornal, o trabalho que fizeram juntas, ao assinar uma coleção para uma loja de roupas, teria refletido um certo afastamento. Além disso, vale ressaltar que foi Bruna quem deu uma ajuda para a filha de Xuxa assumir um romance com agora o atual marido, João Figueiredo.

Xuxa fala sobre gravidez de Sasha

Há alguns dias, a filha de Xuxa Meneghel, Sasha revelou o desejo de ser mãe em breve. Em suma, ela e seu marido, João Figueiredo, tem o sonho de serem pais “jovens”. Sendo assim, a modelo e amiga de Bruna Marquezine, afirmou que a maternidade já está em seus planos.