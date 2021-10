Segredo de Luiz Bacci é revelado e verdade sobre o jornalista vem à tona e Felipe Prior dispara: ‘Escroto’

Não convide Felipe Prior e Luiz Bacci para a mesma festa. Em entrevista para o Balanço Geral do Ceará, o arquiteto deixou claro que ainda guarda mágoas do jornalista da Record e afirmou que considera o apresentador “um escroto” que sequer merecia ancorar o Cidade Alerta. “Eu nem quero papo com esse cara. Eu não assisto ele”, disse o ex-BBB, que ainda revelou que o apresentador costuma frequentar baladas clandestinas durante a crise sanitária. “Esse cara colocou um helicóptero em cima da minha casa, ele é muito escroto”, desabafou o influenciador.

“Ele até veio me pedir desculpas depois. Mas eu não o adicionaria em uma rede social. Não quero papo. Alguém avisa pra ele que não adianta ficar falando na televisão de crise, porque ele vive na baladinha e depois ainda diz que não está. Eu chego na TV e falo que estava na clandestina mesmo, que eu fui. Mas ele também está e na TV fica falando que não está. Eu falo mesmo!”, revelou Prior, que participava de uma brincadeira sobre colocar ou não famosos em um grupo de amigos de um famoso aplicativo de mensagens.

A relação de Felipe Prior e de Luiz Bacci não é das melhores há dois anos. Enquanto o arquiteto estava confinado na casa do Big Brother Brasil, uma série de denúncias acusações de violência sexual envolvendo o seu nome se tornaram públicas e passaram a contar com intensa cobertura do Cidade Alerta, que vivia uma das melhores fases de audiência de toda a sua história. Quando o influenciador foi eliminado do reality show da Globo, o jornalista da Record colocou o helicóptero da emissora sobrevoando a casa do ex-participante, enquanto exigia que ele falasse com o programa.

Em determinado momento da cobertura, Bacci chegou a dizer que o arquiteto deveria falar com a Record para provar que estava falando a verdade. “Se você tiver a verdade dentro de você, você vai falar com o Cidade Alerta. Estamos com o helicóptero para, quem sabe, você ouvir o barulho do helicóptero e botar a cara na janela para ver que a realidade aqui do lado de fora é diferente”, justificou o âncora, que nunca conseguiu a tão sonhada entrevista.