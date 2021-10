‘Sem palavras para descrever meu choque e minha tristeza’, diz Alec Baldwin após matar acidentalmente colega de trabalho

O ator Alec Baldwin se posicionou, pela primeira vez, sobre morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, atingida por um tiro disparado por ele, durante a filmagem de uma cena do filme “Rust”. Além dela, o diretor do filme, Joel Souza, de 48, ficou ferido. Ele já teve alta.

Alec diz, numa das postagens, que não tem “palavras para descrever seu choque e sua tristeza com o acidente trágico que tirou a vida de Halyna Hutchins”. Ele segue afirmando que a diretora era “esposa, mãe e muito admirada pelos colegas”. E frisa estar cooperando com a apuração do caso: “Estou cooperando totalmente com a investigação da polícia para descobrir como essa tragédia aconteceu”.

