Sogra de Yasmim Brunet provoca modelo em mensagem para o ex-marido

Simone Medina, mãe do surfista Gabriel Medina, provocou Yasmim Brunet nesta quarta-feira (6). Por meio do Instagram, a sogra da modelo, comentou na foto do ex-marido da nora. Evandro Soldati é modelo e ex-marido da loira, que está no ar em Verdades Secretas (Globo), a publicação com uma mensagem positiva teria sido proposital para causar um burburinho na família e atingir a beldade.

“Deus abençoe” foi o comentário que Simone Media, mãe de Gabriel Medina, deixou na foto de Evandro Soldati. O modelo e ex-marido de Yasmim Brunet aparece com um cachorro no registro, bastante contente. O casamento dos dois aconteceu em 2012, fora do país, em Ibiza na Espanha. No ano passado foi que a filha de Luiza Brunet anunciou a separação e pouco tempo depois conheceu e se apaixonou pelo surfista.

O casamento de Yasmim Brunet e Gabriel Medina aconteceu no início do ano, também fora do Brasil, no Havaí. Simone Medina não mantém uma boa convivência com os filhos Felipe e Gabriel e o motivo seria por conflitos no relacionamento. Outro fato que chamou a atenção, foi ter deletado o nome de um dos rapazes do seu perfil no Instagram e manteve apenas o da filha menor de idade.



Durante uma entrevista para Léo Dias, colunista do Metrópoles, Simone Medina falou que Yasmim Brunet mantém uma relação controladora com o filho: “Ela chegou para passar um fim de semana e não saiu mais da casa dele. Eles vivem uma relação controladora. Nem com a irmã ele fala mais. Ela afastou ele de todo mundo. Ela determina o que ele deve comer. A gente não está se falando agora por causa de tudo isso. Nós somos uma empresa, mas agora estamos dissolvendo esta empresa”.

Os seguidores de Gabriel Medina e Yasmim Brunet detestaram a atitude de Simone. A situação constrangedora não foi bem vista pela web, até porque a briga entre mãe e filho, acontece há um bom tempo. De acordo a sogra da modelo, a famosa é a grande culpa por afastar o atleta da família. O profissional de surfe em entrevista ao LANCE!, declarou que está perto de parar. Uma notícia que abala todos os colegas de time e também patrocinadores, já que Gabriel é um dos melhores em sua categoria.

“Preciso parar um pouco de pensar só em competição, porque tudo que eu faço hoje, alimentação, rotina… É tudo focado em competição, para eu estar 100% em todos as disputas. Eu nunca perdi uma etapa. É difícil fazer isso por anos. Acho que chegou o momento em que eu preciso dar uma pausa”, declarou Gabriel Medina para o LANCE!. O surfista que levou a melhor no tricampeonato na terça-feira (5), nos EUA, admitiu que pode ficar sem disputar nas próximas vezes.

Segundo Léo Dias, um acordo de paz, fechado entre o surfista Gabriel Medina e a mãe Simone Medina foi milionária. A senhora teria exigido cerca de R$ 10 milhões, porém, de acordo amigos do rapaz foi fechado em um valor abaixo do estipulado. Parte dos imóveis também foram divididos, causando a ira de pessoas próximas do atleta. Outra barbaridade envolvendo o nome da mãe de Gabriel, foi o vandalismo que o Instituto Medina sofreu após fechar as portas.

Em forma de protesto, um autor desconhecido fez uma pichação para protestar: “A ganância acabou com o Instituto. Fora Simone Medina”. Simone revelou para Dias que o filho exigiu que a mesma e o seu marido, renunciassem cargos: “Não é verdade, e vocês devem perguntar para o Gabriel, ele era dono do instituto e eu apenas a presidente, afinal levava o nome dele, enquanto eu trabalhava voluntariamente. Aliás, Gabriel exigiu que eu e Charle [padrasto de Gabriel] renunciássemos aos cargos e nos proibiu de usar seu nome e imagem”.