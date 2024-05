Além de bicicletas, câmeras são roubadas da sede da Defensoria Pública

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) comentou sobre os furtos de bicicletas em frente a sede do órgão, na Avenida Antônio da Rocha Viana, próximo ao Horto Floresta, nesta terça-feira (7).

A DPE informou que as câmeras de segurança que poderiam ajudar a resolver os casos também foram levadas.

Segundo a assessoria da instituição, a DPE tomou conhecimento de uma série de furtos de bicicletas na mesma área recentemente e, devido à urgência em encontrar uma solução, buscou dialogar com a Polícia Militar para definir estratégias que minimizem os riscos para os assistidos da instituição.