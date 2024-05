O que mais teria deixado Gisele chateada, entretanto, teria sido o momento das piadas. “A Gisele estava incansavelmente dedicada a ajudar as pessoas no estado natal dela, o Rio Grande do Sul, no Brasil, que está sofrendo com a pior inundação da história”, pontuou a pessoa.

“Ela estava preocupada com a família ser afetada pelas enchentes devastadoras, então foi decepcionante ver a vida dela virar piada”, encerrou. Kevin Hart, apresentador do programa, ainda fez piada com o recente namoro de Gisele Bündchen com Joaquim Valente.