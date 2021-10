Tempestade solar atinge a Terra com show de aurora boreal; veja fotos

Uma tempestade solar atinge a Terra desde o começo da madrugada desta terça-feira (12/10), o que trouxe uma espetacular aparição de auroras nos céus da América do Norte e Europa com avisos de que o fenômeno poderia ser visível mesmo em regiões como a Austrália e a Nova Zelândia.

O que provocou a tempestade solar foi uma ejeção de massa coronal liberada pelo sol após uma explosão do tipo M1.6 ocorrida às 3h40 (horário de Brasília) no sábado (9/10). Cientistas já prognosticavam que a ejeção, conhecida na sigla em inglês como CME (coronal massa ejection), alcançasse o nosso planeta neste começo de semana, pois a labareda no sol ocorreu em ponto do disco solar que estava voltado na direção da Terra no momento do evento.