Ao Notícias da TV, Leifert disse que segue com os planos de curtir sua família por algum tempo e deixará o trabalho na emissora logo após o The Voice Brasil deste ano. “Chance zero. Abaixo de zero”, disse ele.

O apresentador Tiago Leifert negou que tenha desistido de sair da Globo após o fim do The Voice Brasil. Ele também afirmou que tem “chance zero” de voltar a apresentar o BBB.

