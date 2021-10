Tourão do Humaitá atropela o Galo Carijó, mas não leva o returno

Mesmo numa semana cheia de baixas, o Tourão do Humaitá parece que não sentiu o baque e atropelou o Atlético Acreano por 4 a 1, em jogo realizado na noite desta quinta-feira (30), na Arena da Floresta, pela última rodada do returno do Campeonato Acreano 2021. Matheus, Rômulo, Allan e Gilberto fizeram os gols do Tourão do Humaitá. Digão descontou para o Galo Carijó.

Como fica

Com o triunfo elástico sobre o Atlético-AC, o Humaitá chegou aos seis pontos ganhos e fechou o turno na vice-liderança. Por outro lado, o Galo Carijó terminou o turno na terceira posição e sem calendário em competições nacionais para a próxima temporada, exceto a Copa Verde.

Próximos jogos

O Humaitá retorna a campo no próximo domingo (3), às 16h, no estádio Florestão, para a primeira partida das finais do Campeonato Acreano diante do Rio Branco-AC. Por outro lado, o Atlético-AC se despede do estadual e só volta a campo pela Copa Verde 2021. O Galo Carijó encara o vencedor de Gama-DF ou Aquidauanense-MS no dia 20 ou 21 de outubro.