Billie Eilish diz que masturbação a empodera: ‘Pode realmente salvar você’

“As pessoas deveriam estar brincando, cara”, disse ela. “Não consigo enfatizar o suficiente, como alguém com problemas corporais extremos e dismorfia que tive durante toda a minha vida.”

Segundo ela, masturbar-se em frente ao espelho lhe ajudou a criar uma conexão crua e profunda com seu corpo. “Devo dizer que olhar no espelho e pensar ‘Estou muito bem agora’ é muito útil. Você pode fabricar a situação em que se encontra para ter uma boa aparência. Você pode deixar a luz super fraca, pode estar com uma roupa específica ou em uma posição específica que seja mais lisonjeira. Aprendi que olhar para mim mesmo e me observar sentindo prazer tem sido uma ajuda extrema para me amar e me aceitar, e para me sentir empoderada e confortável.”