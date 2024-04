Exclusivo: após gravidez, ex-aluna processa personal de Gracyanne

Há poucos dias, a coluna Fábia Oliveira revelou, com exclusividade, que o personal Gilson de Oliveira engravidou Marcella Bernardo, uma antiga aluna do passado, e não quis assumir a criança. O profissional viu seu nome no olho no furacão após ser apontado como o pivô da separação de Belo e Gracyanne Barbosa.

Pois bem. Agora, esta coluna descobriu que Marcella Bernardo decidiu acionar a Justiça contra o personal. No processo, ela pede indenização por danos morais, omissão de socorro, além dos valores dos gastos que teve, na época, com remédios e outras coisas mais.

Procuramos a jovem de 29 anos, que confirmou a existência da ação. Por estar em segredo de Justiça, Marcella não deu detalhes sobre o caso.

A gravidez

Em conversa com a coluna, a estudante de biomedicina Marcella Bernardo revelou detalhes da situação.

“Eu entrei na academia no final de 2021, conheci o Gilson, ele era meu personal, e depois de um tempo a gente se envolveu. Acidentalmente, eu engravidei dele e aí eu procurei ele pra a gente resolver a situação e ele não quis saber: falou para eu me virar, que ele não ia fazer nada e que ele era apenas um personal, um estagiário”, contou ela.

Marcella disse que, num ato extremo, interrompeu a gravidez. “Eu fiquei três meses sofrendo muito, tentando entrar em contato, mas ele abandonou e eu tive que me virar sozinha. Tive que fazer um aborto, forçada, porque ele falava em mensagens que não ia assumir a criança e eu fiquei desesperada”, declarou.

“Depois de um ano [fevereiro deste ano], ele me mandou mensagens falando que foi manipulado”, acrescentou.

À coluna, a estudante, de 29 anos, definiu Gilson como “uma pessoa bastante sem caráter”. “Sofri muito, passei por muitas coisas… Medo, né? De acontecer alguma coisa comigo. Foi bem tenso. É uma pessoa bastante sem caráter”, disse.

Segundo Marcella Bernardo, na academia onde os dois treinavam, muitos já contaram que, desde a época da gravidez, Gilson já se relacionava com Gracyanne.

“O povo já falava que ele tinha um relacionamento com a Gracyanne desde essa época. E que se eu entrasse com um processo contra ele, ela ia ser a advogada dele porque acho que ela é formada em Direito (…) A academia inteira falou que ela também foi o pivô da situação, que ele foi totalmente manipulado. Mas não estou isentando a culpa dele”, disparou.

Ela completou: “Ali foi uma relação de interesse, né? Porque quando eu o conheci, ele nem formado era, faltavam três anos. Depois da Gracyanne, até formado ele apareceu, com CREF (registro no Conselho Regional de Educação Física), com tudo. Ela bancou, banca ele, sei lá”.

Pedido de desculpas de Gilson

A coluna teve acesso à mensagem enviada por Gilson de Oliveira para Marcella Bernardo, em fevereiro deste ano. Nela, ele afirma ter sido manipulado e pede desculpas pela situação.

“Marcella, espero que não me leve a mal por estar te enviando essa mensagem… A verdade é que precisava pedir desculpas por toda aquela confusão. Mesmo que não entenda, nunca foi intenção minha te fazer mal algum. Só me faltava a coragem de falar. Hoje, mais em paz, consegui… Desculpas por tudo”, escreveu ele.

Em seguida, ele acrescentou: “Sem nenhuma isenção de culpa, sei que fui manipulado! Um alívio poder falar isso para você… Mesmo que não aceite”.

A coluna Fábia Oliveira chegou a procurar Gilson de Oliveira para falar sobre o caso, mas ele não respondeu as mensagens.