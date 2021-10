Traída 16 vezes, Mayra Cardi não admitirá novo vacilo de Arthur Aguiar

Qual é o seu limite? Quantas vezes você perdoaria uma traição? Resiliência é o “sobrenome” de Mayra Cardi, que por diversas vezes foi exposta publicamente por conta das puladas de cerca de Arthur Aguiar. A empresária, que já revelou ter descoberto – no mínimo – 16 amantes do ator, reatou o casamento.

O casal, pais da pequena Sophia Aguiar, de 3 anos de idade, reatou o casamento esta semana. A empresária deu entrevista ao jornalista Léo Dias e falou sobre suas condições para que tentasse reconstruir o relacionamento.

“Não perdoo novas traições. Antes, se ele me dissesse que estava com tesão em outra mulher e quisesse transar, talvez eu não teria me sentido traída. O problema foi a falta de lealdade e ter feito tudo às escondidas. Quando a gente transa com alguém, levamos essa energia da outra pessoa. E eu não quero essa energia em mim”, diz Mayra Cardi.

A última vez que o casal havia se separado foi em 2020. À época, Mayra Cardi demonstrou publicamente sua insatisfação e enumerou o número de amantes que o ator colecionou. “Que eu descobri foram 16, mas com certeza não descobri de todas. Não foram as traições que me deixaram mais chateadas. Eu não admito as traições, porque não admito mentiras. Se perder a confiança, acabou nossa relação”.

Ao longo dos últimos meses, a imprensa levantou suspeitas de encontros às escondidas. E agora, o casal foi a público afirmar que sim, irão recomeçar novamente.