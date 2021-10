Túlio Gadêlha mostra Fátima Bernardes antes da cirurgia e desabafa

Fátima Bernardes passou por uma nova cirurgia e, para isso, contou com o apoio do namorado Túlio Gadêlha. Em seu perfil do Instagram, o deputado federal explicou o procedimento pelo qual a apresentadora foi submetida e desabafou:

“Mais uma cirurgia. Mais uma luta. Ela se queixava de dores no ombro e movimentos cada vez mais limitados. Fizemos os exames e constatamos que havia rompido um tendão do manguito rotador, que atua na mobilidade da articulação do ombro. Nada muito grave. Para uma pessoa tão ativa, que dança e malha, isso pode acontecer. Existe um desgaste natural”.

O político, que postou uma foto segurando a mão da amada em um quarto de hospital, continuou: “A cirurgia é para colocar o tendão no lugar e poder retornar a praticar atividades físicas, sem dor. A recuperação é a parte mais difícil“.

“Nesse período, ela estará de licença médica. E eu estarei por aqui, cuidando dela e trabalhando home office. Estamos confiantes, em oração“, concluiu.

Nos comentários, os seguidores fizeram questão de mandar mensagens de apoio à Fátima. “Vai dar certo”, afirmou Dira Paes. “O amor cura, amores! Já deu tudo certo!“, disse uma fã. “Fique bem logo, Fátima“, escreveu mais uma.

Vale lembrar que a própria Fátima anunciou que teria que se afastar do Encontro a partir de segunda-feira (11) por conta da cirurgia. “Vou ser submetida a uma astroscopia porque rompi um tendão do ombro. Houve um rompimento total e vou precisar fazer a cirurgia“, explicou a global.

Em contato com a Quem, a assessoria da Globo já tinha anunciado em nota: “Fátima Bernardes fará uma operação – uma artroscopia no ombro, para recuperação de um tendão – em outubro. Com isso, ficará afastada do Encontro por aproximadamente quatro semanas. Durante esse período, o matinal será apresentado por Manoel Soares e Patrícia Poeta”.

O período de afastamento será o maior da apresentadora em 2021. Vale ressaltar que Fátima é a rainha das folgas na Globo. Toda vez que ela anuncia um período de descanso a web reage eufórica com a mordomia conquistada pela famosa.

A informação do período de afastamento de Bernardes, vale lembrar, surge quase um ano após a descoberta de um tumor no útero. Na época, ela foi afastada das suas funções na empresa para a cirurgia de retirada do edema.