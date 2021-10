Veja quem são as pessoas mais influentes do mundo em 2021

Nesta semana, a revista Time divulgou a lista das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2021. São seis categorias distintas, cada um com seus critérios, e as pessoas foram selecionadas, uma a uma, pela equipe editorial do veículo de imprensa.

Além disso, o Brasil tem apenas um representante nesse lista, você sabe quem é? No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o youtuber Felipe Neto foram escolhidos, mas neste ano os nomes são diferentes.

Como é feita lista de pessoas mais influentes do mundo, em 2021?

Cada pessoa teve um texto de apresentação feito por uma outra pessoa, o que é uma tradição de todos os anos em que a revista Time lista as pessoas mais influentes do mundo. A equipe editorial em categorias como a de ícones, para figuras que foram importantes nas mais diversas áreas, e que suas ações ou trabalho tiveram ampla repercussão no mundo.

Além disso, há a divisão dos pioneiros, que são pessoas jovens, ou não, que foram determinantes em causas sociais diversas. A seção dos titãs carrega várias pessoas ligadas ao esporte, por exemplo, além da categoria artistas, de pessoas que têm trabalhos nos ramos da produção artística. Por fim, há a divisão dos líderes, muito relacionados a questões políticas, assim como os inovadores, ligados à tecnologia em geral.

Assim, o DCI lista todas as pessoas selecionadas em cada uma das categorias. Você concorda com essas escolhas?

Ícones

Os príncipes Harry e Meghan, que são, respectivamente, duque e duquesa de Sussex, foram escolhidos na categoria dos ícones da lista dos mais influentes em 2021. Atualmente, eles são figuras representativas do poder em um dos condados históricos da Inglaterra.

Outro nome importante foi o da cantora americana Britney Spears, de 39 anos, que recebeu homenagem da atriz e amiga Paris Hilton em seu texto. Atualmente, Britney tem protagonizado uma disputa judicial com seu próprio pai, que detém seus direitos financeiros e de carreira, que tem motivado com que milhares de fãs ao redor do mundo se mobilizem em sua defesa.

Além disso, tiveram ampla repercussão – o que motivou a estarem nessa lista – a tenista japonesa Naomi Osaka, de 23 anos, além do político russo Alexei Navalny, de 45 anos. Veja as outras pessoas:

A advogada americana Sherrilyn Ifill, de 58 anos

A artista americana Dolly Parton, de 75 anos, com texto feito pela cantora Miley Cyrus

O jogador de beisebol japonês Shohei Ohtani, de 27 anos, homenageado por Alex Rodriguez

A poetisa coreana-americana Cathy Park Hong, de 45 anos

O artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, de 33 anos

Advogada iraniana Nasrin Sotoudeh, de 58 anos

Os ativistas Manjusha P. Kulkarni, Russell Jeung e Cynthia Choi

Por fim, estiveram também os ativistas Muna El-Kurd e Mohammed El-Kurd, com texto escrito por Sanya Mansoor

Pioneiros: pessoas mais influentes do mundo, em 2021

Um dos nomes maior importantes nessa categoria foi a cantora americana Billie Eilish, de apenas 19 anos, que tem ganhado uma diversidade de prêmios musicais, incluindo sete Grammys. Além disso, veja os outros nomes nessa divisão:

O advogado americano Ben Crump, de 51 anos, foi homenageado por Gwen Carr

A pesquisadora da Indonésia, Adi Utarini recebeu indicação da Melinda French Gates

Além disso, a ginasta americana Sunisa Lee, de 18 anos, teve apresentação feita por Nastia Liukin

Os pesquisadores franceses Felwine Sarr e Bénédicte Savoy foram apresentados por David Adjaye

O economista turco Fatih Birol, de 63 anos, apresentados por John Kerry

A ativista Aurora James, apresentada por Edward Enninful

Além disso, o empresário indiano Adar Poonawalla, de 40 anos, que teve apresentação de Abhishyant Kidangoor

A ativista ambiental do Quênia Phyllis Omido, de 43 anos, apresentada por Erin Brockovich

Diplomata holandês Frans Timmermans, de 60 anos, com apresentação de Christiana Figueres

As ativistas LGBTQIA+ Indyra Mendoza e Claudia Spellmant, apresentadas por Kerry Kennedy

Além disso, o ativista Roger Cox, com indicação de Al Gore

A ativista mexicana Olimpia Coral Melo Cruz foi indicada por Amanda Nguyen

Dorottya Redai, recebeu apresentação de Terry Reintke

Por fim, Esther Ze Naw Bamvo e Ei Thinzar Maung, tiveram texto feito por MiMi Aye

Titãs

A empresária Luiza Trajano foi a única brasileira escolhida entre as pessoas mais influentes de 2021 – Foto: Forbes/Reprodução

A ginasta americana Simone Biles, de 24 anos, ficou famosa depois de não participar de uma prova nas Olimpíadas de Tóquio, visando a preservação de sua saúde mental. Assim, a esportista, apresentada por Serena Williams, está na lista de pessoas mais influentes do mundo, em 2021.

Dona de uma série de empresas no país, a empresária Luiza Trajano, de 69 anos, está selecionada. Dessa forma, apresentada em texto pelo ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ela também foi listada na mesma categoria.

A proprietária da Magazine Luiza tem sido frequentemente lembrada devido a suas ações sociais. Por isso, ela recebe várias homenagens importantes. Assim, Luiza foi considerada a segunda mulher mais rica do Brasil pela Forbes, atrás apenas da Vicky Safra, viúva de Joseph Safra e uma das controladoras do banco homônimo.

Além disso, o empresário e atual CEO da empresa norte-americana Apple, Tim Cook, de 60 anos, foi indicado por na categoria Titãs.

Outras pessoas famosas aos brasileiros foram selecionadas. Portanto, o jogador de futebol americano Tom Brady, de 44 anos, que é marido da modelo brasileira Gisele Bündchen, está na lista. Ele teve apresentação do ex-futebolista David Beckham. Dessa forma, veja os demais integrantes dessa categoria:

A roteirista e cineasta norte-americana Shonda Rhimes, de 51 anos, por Julie Andrews.

Os artistas Timbaland e Swizz Beatz, receberam apresentação de Brandy.

Nikole Hannah-Jones, por Barry Jenkins.

Youn Yuh Jung, por Steven Yeun.

Allyson Felix, com apresentação de Michelle Kwan.

A Angélique Kidjo, apresentada pela cantora Alicia Keys.

Por fim, na lista, Kenneth C. Frazier e Kenneth I. Chenault, por Ursula Burns.

Artistas

A atriz dos EUA, Scarlett Johansson, está na lista – Foto: Reprodução/Ghost in the Shell

A atriz norte-americana Kate Winslet, de 45 anos, foi uma das indicadas nessa lista. Assim, a atriz está na categoria de artistas.

Além disso, a colega de profissão dos EUA Scarlett Johansson, de 36 anos, foi indicada pela artista Jamie Lee Curtis.