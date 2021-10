VÍDEO: Zilu Godoi diz que sofreu homofobia e perdeu seguidores após selinho em mulher ser exposto nas redes

Zilu Godoi recorreu a suas redes sociais para desabafar. A socialite comentou sobre os comentários de cunho preconceituoso que recebeu depois de compartilhar uma foto em que aparece beijando a amiga na boca, Carmen Gusmão. Então, ela revelou que depois que postou a imagem, perdeu seguidores no Instagram.

Sendo assim, ela diz: “Como fazia nossa saudosa Hebe Camargo! Quando somos amigas irmãs, como presente de Deus, esse é nosso jeito de cumprimento! Amigas para sempre”.

Ela completa: “Eu fiz uma brincadeira no dia do aniversário da Carmen, a gente deu um selinho porque ela é minha amiga, minha irmã. É uma brincadeira. Mesmo se não fosse, qual seria o problema? Qual seria o problema se eu fosse gay? Eu acho que isso é puro preconceito”.

Seguidores

Ela ainda comentou que perder seguidores não a incomodou. “Só quero aqui pessoas que realmente gostam de mim, independente das minhas escolhas, do que eu faço. Eu sou muito bem resolvida. Isso não me afeta de maneira nenhuma, se afeta vocês, não precisa me seguir”.

E finalizou: “Não me importo que quem é preconceituoso deixe de me seguir. Quero aqui pessoas de cabeça aberta, pessoas do bem, que realmente sabem respeitar o direito do próximo. Eu respeito e gostaria muito de ser respeitada”, arrematou a empresária.