Walcyr Carrasco já prepara novela para o horário nobre

O autor está ocupado com “Verdades Secretas 2”, mas isso não impediu que ele começasse os trabalhos com a nova história. O elenco para a nova novela já está sendo selecionado e a previsão é que a obra seja exibida após uma novela escrita por Gloria Perez.

A fila para ocupar o horário nobre é encabeçada por “Pantanal”, remake escrito por Bruno Luperi. Depois, virá “Olho por Olho”, novela de João Emanuel Carneiro.

Então, é a vez da novela de Gloria Perez e em seguida será a vez de Walcyr. O autor deve voltar à faixa das 21h no segundo semestre de 2023, a última vez que ele esteve nesse horário foi em 2019 com “A Dona do Pedaço”.