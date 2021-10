Yasmin Brunet rebate Simone e nega vídeo íntimo: “Lamentável”

Em prints revelados com exclusividade por esta coluna, Simone Medina dizia ao filho, tricampeão mundial surfe, que tinha um vídeo explícito de Yasmin mais nova. Além disso, ela ainda comparou a Yasmin e a mãe, Luiza Brunet, com atrizes pornô. Depois disso, Gabriel bloqueou a mãe de todas as redes sociais.

Após os ataques e acusações, Yasmin e Luiza devem entrar na justiça contra Simone Medina.