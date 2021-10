Zé Vaqueiro se nega a comentar falta da mãe em casamento

Um dos maiores artistas do ritmo forró e piseiro, Zé Vaqueiro, tem sido um dos assuntos mais comentados do momento. O cantor e compositor casou, em Fortaleza (CE), na última segunda-feira (25). com Ingra Soares, com quem já está junto há dois anos. A cerimônia de luxou contou com convidados famosos como Xand Avião. Mas o que tem chamado a atenção, é que durante uma live do casório, a mãe dele, Nara de Sá, revelou que não foi convidada e que soube da união do filho apenas naquele momento.

O portal EM OFF procurou a assessoria de imprensa de Zé Vaqueiro na tarde desta terça-feira (26), para saber qual seria o motivo para que ele não convidasse a matriarca para a celebração. Segundo eles, o assunto é pessoal e ele não irá comentar sobre o caso. “Zé não irá se pronunciar sobre este assunto, é algo muito particular que ele não vai expor”, disse a equipe. Há três dias, Nara prestou homenagem a nora nas redes sociais. “Hoje é o dia dela, da minha nora Ingra. Que Deus te conceda toda a sorte de bençãos e muitos anos de vida e paz ao lado do meu filho, Zé Vaqueiro. Obrigado por cuidar tão bem dele. Feliz aniversário!”, postou ela no Instagram.

Leia mais em IG, clique AQUI!