Zé Vaqueiro se pronuncia sobre polêmica envolvendo a mãe e quebra o silêncio: “Muito fácil julgar”

O cantor Zé Vaqueiro falou sobre a grande polêmica envolvendo seu casamento com Ingra Soares. Dessa forma, para quem não sabe, o artista não convidou a própria mãe para o casório. No entanto, ao falar sobre tal decisão, o músico acabou sendo sincero.

Em primeiro lugar, o famoso afirmou que, apesar de ser uma figura pública, não irá se manifestar. Além disso, ele criticou o julgamento que vem recebendo por parte de alguns internautas.

“Ser uma pessoa pública não me obriga a expor minhas feridas, espero que as pessoas compreendam e respeitem. É muito fácil julgar o que não viveu”, declarou ele. “Sonhei, lutei, acreditei e tive muita fé que Deus lá de cima esteve sempre me guardando e me livrando de tudo que for de ruim. Abdiquei de muitas coisas, fiz as escolhas certas e uma delas foi ter escolhido você para compartilhar minha vida, meus momentos e criar uma família ao seu lado”, comentou.

