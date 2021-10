Zezé descarta Luciano e anuncia novo trabalho com dupla misteriosa: “Não é verdadeiro”

Um dos compositores de Banalizaram é Henrique Casttro, o poeta de Tocantins, que também já escreveu hits como Liberdade Provisório e Sonhei Que Tava Me Casando. Ele falou sobre o projeto: “Resolvemos retratar uma carência dos relacionamentos atuais. As pessoas quase não falam mais eu te amo e quando falam não é verdadeiro.”

A novidade promete chegar com ares de superprodução. O clipe vai ter uma pegada romântica e será gravado em breve para selar o feat. As expectativas são altas para esse lançamento, que promete bombar nas plataformas digitais.

O cantor Zezé Di Camargo prepara uma nova música. Dessa vez, o filho de Francisco quer surpreender o público com uma parceria musical. E a coluna LeoDias descobriu que Zezé vai contar com a participação de um casal muito famoso em todo o Brasil na nova canção.

