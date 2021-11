A Fazenda 13: “Acho ele um gostoso”, confessa Sthe sobre Dynho

Apesar de ser criticada na web por conta do trecho do vídeo, os fãs de Sthe a defenderam. Eles alegam que a conversa foi cortada pela metade e que ela apenas repete o que Rico comentou antes. Os admiradores da moça ainda estão marcando os administradores das redes sociais da influenciadora para que as páginas que estão divulgando o momento da conversa sejam denunciadas.

Diante da repercussão, os administradores das redes sociais de Sthefane se pronunciaram na madrugada dessa quinta-feira (25/11), nos Stories do Instagram: "Está rolando um diálogo fake onde a Sthe repete uma frase do Rico, mas estão dizendo que foi ela quem falou. Iremos postar aqui o vídeo completo para vocês entenderem!".