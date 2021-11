‘A Fazenda 13’: Aline Mineiro revela que transava 7 vezes por dia: “Não dormia”

A peoa Aline Mineiro voltou a dar detalhes da sua rotina sexual, na noite de terça-feira (2), em “A Fazenda 13” . A ex-panicat afirmou que transava sete vezes por dias com o humorista Léo Lins no início do namoro.

A revelação aconteceu em uma conversa sobre relacionamentos com Rico Melquiades, Tiago Piquilo e Valentina Francavilla. Rico perguntou quantas vezes Aline e Léo transavam em uma semana e e a peoa respondeu.

“Amor, depende. Não tem como eu falar certo, porque cada semana é uma coisa. Tem semana que eu tô trabalhando, não fico com ele. Não tem como te falar. Se eu falar, tô mentindo pra você”, disse Aline. Não satisfeito, Rico quis saber a intensidade no início do namoro. “Sete vezes por dia”, entregou Aline.

Rico Melquíades ficou chocado e pediu mais detalhes. “Por dia. Pra ter uma noção. A gente não dormia”, completou Aline.

A ex-panicat já revelou dentro do reality que costuma fazer sexo a três com Léo Lins e outras mulheres. Em “A Fazenda 13”, Aline Mineiro já trocou beijos com Dayane Mello.