A verdade sobre relação de filha biológica de Angelina Jolie com irmãos

Alguém cresceu. Na verdade, todos os membros da turma de filhos de Brad Pitt e Angelina Jolie são mais velhos do que você imagina: Maddox tem 20 anos, Pax tem 17, Zahara tem 16, Shiloh tem 15 e os gêmeos Vivienne e Knox têm 13.

Todos eles têm patrimônios líquidos de milhões de dólares, luxuosas mansões em Los Angeles para chamar de lar e pais que estão permanentemente na lista de estrelas mais famosas de Hollywood – mas algumas coisas diferenciam Shiloh do resto.

Shiloh é a primeira filha biológica de Brad Pitt e Angelina Jolie, o que significa que está em uma posição única como a filha mais velha, tendo que escolher entre seus pais biológicos no regime de custódia após o divórcio de Brad Pitt e Angelina Jolie.

Shiloh compartilha algum terreno comum real com seus irmãos? Ela continua próxima de seus irmãos e irmãs neste clima de pós-divórcio e pandemia desconfortável? Continue lendo para descobrir por si mesmo.

A filha biológica mais velha

Em uma entrevista de 2010 para a Vanity Fair, Angelina Jolie disse sobre Shiloh: “Ela gosta de agasalhos, ela gosta de ternos, ela gosta de se vestir como um menino. Ela quer ser um menino. Então tivemos que cortar o cabelo dela. Ela gosta de vestir tudo de menino. Ela acha que é um dos irmãos.”

Dez anos depois, Shiloh ainda é fotografada por paparazzi em passeios com um de seus pais e seus três irmãos. A conexão entre eles também pode ser vista no que Shiloh escolhe vestir em todos os lugares, desde eventos no tapete vermelho até passeios casuais em Los Angeles com a família.

Enquanto alguns irmãos, especialmente Zahara, muitas vezes escolhem o glamour para eventos com Angelina Jolie, Shiloh é um pouco mais discreta.

De acordo com o Mail Online, Shiloh, Maddox e os outros irmãos estão dividindo o tempo entre as aulas em casa na mansão de Angelina Jolie e a diversão ao ar livre na mansão de Brad Pitt (que tem duas piscinas externas, um trampolim gigante e um parque de skate em miniatura).

É uma aposta segura que Shiloh e seus irmãos estão se divertindo.

Os filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt têm um grande interesse em ciência e tecnologia. Até o filho mais novo de Angelina Jolie e Brad Pitt tem paixão por tecnologia: Knox foi visto ao lado de Shiloh em aulas de robótica.

Que maneira legal e criativa desta dupla se relacionar. Apesar de serem de uma família notoriamente privada, os irmãos foram vistos sendo acompanhados para suas aulas pelo ex-coordenador de dublês de Angelina Jolie, Oliver Crane.

Embora Shiloh pareça ter mais em comum com os meninos da família, ela também parece ter um relacionamento muito especial com sua irmã mais velha, Zahara.

Zahara foi adotada por Brad Pitt e Angelina Jolie apenas um ano antes de Shiloh aparecer, tornando essas duas as irmãs mais próximas em idade (além dos gêmeos, é claro).

Shiloh e Zahara estão envolvidas no futebol há anos e fazem Brad Pitt ficar orgulhoso de suas habilidades, de acordo com a OK! Magazine. Shiloh tem sido tão ativa no esporte que até foi vista usando muletas e uma tipoia de braço depois de alguns jogos particularmente difíceis.

Além dos esportes de equipe, essas duas irmãs compartilham alguns amigos famosos.

Elas foram vistas saindo dos cinemas junto com uma variedade de amigos famosos, e parecem particularmente próximas da estrela de Stranger Things, Millie Bobby Brown (que não é inexperiente em fazer amigos inesperados).

Em 2021, todos os irmãos apareceram juntos com Angelina Jolie para divulgar Eternos, da Marvel. O clã Pitt-Jolie mostra que está mais unido do que nunca.

Angelina Jolie e Brad Pitt foram casados de 2014 a 2016, mas estavam juntos desde 2005. Eles se conheceram no set de Sr. e Sra. Smith.