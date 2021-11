AC na bandeira verde, Friale prevê chuva em show de Gusttavo Lima e mais: a sexta-feira no ContilNet

Fique informado com os destaques desta sexta-feira, 26, no ContilNet.

Em nota de classificação de risco, Comitê Covid-19 informa que todo o Acre está na bandeira verde

As três regionais de saúde do Estado, Alto Acre, Baixo Acre e Purus, e Juruá/Tarauacá-Envira, de acordo com o cenário epidemiológico e assistencial, classificam-se em Nível de Cuidado (bandeira verde). A informação foi divulgada em nota de Classificação de Nível de Risco do Pacto Acre Sem Covid. Veja mais.

Em nota, Iapen confira retorno às visitas no sábado e divulga orientações; veja

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informou em nota, nesta sexta-feira (26) que As visitas no Complexo Penitenciário de Rio Branco retornarão no próximo sábado (27), e domingo (28). Saiba mais.

“Acre não tomou nenhuma medida”, diz jornal europeu sobre contenção de queimadas na Amazônia

Uma publicação do jornal europeu El País afirma que o Acre não agiu por conta própria para reduzir a grande quantidade de queimadas na Região Amazônica. De acordo com a publicação, outros estados adotaram medidas para mitigar os indicadores. Veja na íntegra.

Em boletim, Friale anuncia onda polar chegando ao Acre e show de Gusttavo Lima pode acontecer sob chuvas intensas

Está se preparando para o show do Imperador Gusttavo Lima? Pode contar com a possibilidade de chuvas. De acordo com boletim do pesquisador Davi Friale, uma onda polar pode trazer grande umidade – o que provoca chuvas intensas até o dia da realização do show do cantor no Acre. Leia mais.

“100% de possibilidade de voltar”, diz fonte ao ContilNet sobre recondução de Frank à Semsa

É alta a possibilidade de Frank Lima ser reconduzido à Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa). De acordo com fonte ligada à prefeitura, com exclusividade ao ContilNet, a movimentação em torno da recondução do secretário é real. Saiba mais.