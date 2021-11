“100% de possibilidade de voltar”, diz fonte ao ContilNet sobre recondução de Frank à Semsa

É alta a possibilidade de Frank Lima ser reconduzido à Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa). De acordo com fonte ligada à prefeitura, com exclusividade ao ContilNet, a movimentação em torno da recondução do secretário é real.

“100% de possibilidade de voltar. Não restou nada do inquérito. Não se comprovou nada de irregular, também, do processo instaurado da prefeitura”, diz. “Tatiana, exonerada, também foi alvo de processo e não restou-se nada. É alta, também, a possibilidade de que sua exoneração torne-se sem efeito”, completa.

Tatiana Mendes foi exonerada dia 18 de novembro. Ela estava afastada a pedido do Ministério Público do Acre.

Último afastamento

A última prorrogação de afastamento referente a Frank foi publicada por Tião Bocalom (Progressistas), no Diário Oficial do Estado de segunda-feira (22) e vale até sábado (27).

Na mesma publicação no Diário Oficial, um outro decreto faz com que Sheila Andrade Vieira continue no comando da pasta.

Comissão do processo disciplinar concluiu investigação

Ao ContilNet, a Comissão processante afirma que finalizou as apurações do Processo Disciplinar e “entregou o relatório final ao Prefeito na data de 17/11, por já ter concluído os trabalhos segundo os membros, não se faz portanto necessária prorrogação da Comissão processante do PAD nº 04/21, já que a duração inicial do PAD (60 dias) foi prorrogado por igual período, atendendo a solicitação do Presidente da Comissão”.

Em nota enviada ao site, a comissão afirma, ainda, que “Frank foi afastado sem percepção de sua remuneração enquanto secretário para que o Prefeito tome decisão após após manifestação da PGM que analisará os autos do processo”.