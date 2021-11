Advogado diz que cancelamento do show de MC Poze foi decisão “arbitrária” e garante: “Evento vai acontecer”

Após a publicação da Portaria de nº 331 da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp/AC), que proíbe a realização do show de MC Poze na Maison Borges, em Rio Branco, o advogado da casa de eventos, Weverton Matias, disse ao ContilNet que o cronograma do evento, marcado para acontecer nesta segunda-feira (15), será mantido e só será suspenso se houver uma decisão judicial.

De acordo com ele, já foi impetrado um mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) nesta segunda-feira para assegurar a realização do show.

“O artista já se encontra na cidade, motivo pelo qual é inviável cumprir com uma decisão arbitrária baseada em analogias, porque a cassação da licença foi motivada com base em analogia de um incidente que ocorreu em outro estado, que sequer teve relação com organização criminosa”, pontuou.

Matias esclareceu também que a Maison Borges tem consigo toda a documentação em mãos que libera o show na cidade, e que o pedido no TJAC foi embasado em todos os alvarás e taxas que foram pagas para que o evento fosse viabilizado na casa de eventos.

“Reunimos todos esses elementos e todo o investimento que foi feito para a realização do evento e estamos muito confiantes de que o direito líquido e certo para a realização do evento vai ser assegurado. O cronograma do evento está mantido e só será suspenso se houver uma suspensão judicial denegando. Mas o evento vai acontecer”, finalizou.

[ATUALIZAÇÃO] Confira abaixo a nota pública emitida pela Maison Borges Eventos: