Afinal, quem são os Eternos? Vem conferir tudo sobre os novos heróis da Marvel

Com o poder de mudar de forma e criar ilusões malucas para confundir os oponentes, Sprite tem um comportamento um tanto quanto inconsequente. Nos quadrinhos, costuma pregar peças e abusar de ilusões para trapacear e enganar as pessoas.

Kingo é extremamente perspicaz e pode atirar projéteis com as mãos. Além disso, ele possui super força e uma vasta habilidade nas artes marciais.

Com o poder de controlar e manipular qualquer estrutura molecular, Sersi é caracterizada pela empatia. Esse traço na sua personalidade se contrapõe ao comportamento grosseiro de Ikaris, com quem já teve um romance. Suas habilidades são bem amplas e incluem ilusões, telecinese e transmutação.

Uma verdadeira guerreira! Thena possui a habilidade de criar armas usando poderes cósmicos. Apesar de ser muito bem treinada, ela sofre com chamado “Mahd Wy’ry”, uma doença que a faz perder o controle sobre sua mente devido às memórias acumuladas ao longo dos milênios. Isso fez com que Thena se tornasse o membro mais afastado do grupo.

Ela é a figura materna do grupo e tem a habilidade de curar. Representando a sabedoria, Ajak é especializada em botânica e zoologia, mas também é muito forte na luta corpo a corpo e possui alta capacidade de voo. Além disso, ela consegue se comunicar com os Celestiais.

Uma raça de seres imortais extremamente poderosos, criada séculos atrás, quando os Celestiais vieram à Terra e fizeram experimentos com nossos ancestrais humanos. Com uma vivência bastante reservada, os Eternos se mantém afastados de grandes acontecimentos da sociedade, para que sua existência não seja conhecida. Em determinado momento dos quadrinhos, quando Thor os conheceu, o encontro foi apagado da mente do deus asgardiano.

Com a estreia cada vez mais próxima, vamos contar tudo que você precisa saber sobre os novos heróis do MCU. Vem conferir!

Essa já é a 26ª produção da marca e promete trazer um tom mais maduro, em contraste com os momentos engraçados, característica registrada na Marvel. A direção está nas mãos da vencedora do Oscar, Chloé Zhao. Vai ser demais, né?

Alo fãs da Marvel! O aguardado filme do Universo Cinematográfico da Marvel, mais conhecido como MCU, vai apresentar um novo grupo de heróis. “Eternos” está marcado para chegar aos cinemas brasileiros no próximo dia 3 de novembro.

