Algumas pessoas têm toda a sorte, especialmente estes 3 signos do zodíaco

Sua natureza cardinal lhes dá impulso e sua intuição lhes dá direção. Para um impulso extra de sorte, nosso amigo Júpiter é exaltado no signo de Câncer, o que significa que a energia de Júpiter ressoa com a energia de Câncer. Amo isso por você, Câncer!

Peixes deve ser o segundo signo mais sortudo do zodíaco – e eles secretamente têm algo em comum com Sagitário. Enquanto muitos astrólogos modernos acreditam que Netuno governa Peixes (o que é minha opinião), os astrólogos antigos acreditavam que Júpiter governava este signo.

Sagitário é o signo mais sortudo do zodíaco. Sempre fiquei surpreso com o quanto os sagitarianos podem se safar. Eles são os andarilhos e aventureiros estereotipados dos doze signos e têm grande sorte em pegar seus voos bem na hora do voo ou em encontrar um companheiro de viagem a qualquer momento.

Quando se trata de “sorte” e do zodíaco, há um grande jogador que sempre devemos estar atentos: Júpiter. Este planeta gigante incorpora tudo sobre sorte – quando estou lendo o mapa astrológico de alguém, sempre olho para a localização de Júpiter para obter uma visão de quão boa (ou má) sua fortuna inerente pode ser. Por exemplo, se o Júpiter natal de alguém pousar no signo de Gêmeos, posso supor / intuir que sua fortuna virá de ser social e extrovertido.

Você vai querer manter esses três signos por perto para uma viagem a Las Vegas – eles são os signos mais sortudos do zodíaco! Mesmo que suas personalidades sejam totalmente diferentes (especialmente nossos dois primeiros), todos eles têm uma influência planetária em comum que lhes dá uma fortuna extra-boa. Considere-me AF com ciúmes.

