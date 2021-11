Ana Clara sofre acidente durante viagem para Pernambuco

A ex-BBB18 passou alguns dias com amigos no Nordeste. Ela contou sobre o acidente nos Stories do Instagram. Quando estava perto de pegar seu voo de volta para o Rio de Janeiro, a artista disse sofrer com dores.

“Estou no aeroporto. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu ontem. Eu estava saindo para o passeio de barco e caí. Tomei um tombo na escada e bati muito forte a bunda. Graças a Deus que não foi nas costas e nem no cóccix. Bati muito forte. Ontem mesmo já estava preto de tão roxo”, iniciou. “Estou com muita dor. Meu Deus do Céu. Estou esperando o horário do meu voo e falta meia hora. Só estou pensando que vou ficar 2h50min sentada dentro desse avião. Ai, Jesus. Está doendo muito”, continuou. Ana Clara ainda contou que precisou tomar medicação para enfrentar a viagem: “Precisei abrir minha mala para pegar um remédio. Está doendo muito. Caí muito ridículo. Se eu tivesse caído um pouco mais para o lado, poderia ter me machucado muito. Graças a Deus não foi nada. Só roxo mesmo e inchado de dor. [Estou] tomando remédio e passando uma pomada”. “Bem na hora, graças a Deus, um dos meninos que é médico já olhou logo. Essas coisas sempre acontecem comigo. Está doendo até a minha perna de tão ruim que está”, comentou.