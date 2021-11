Ana Hickmann descobre câncer do marido, família desaba e médico é sincero: “Eu sabia”

Nesta terça-feira (23), Ana Hickmann abriu o jogo e falou sobre câncer do marido, Alexandre Corrêa. Sendo assim, durante participação ao podcast Link, de Celso Zucatelli, a apresentadora, que teve briga com Adriane Galisteu exposta, contou como ficou sabendo que o marido, estava com a doença.

“Eu já sabia da suspeita e ele não. Fiquei segurando isso quase uns dez dias, até ter a certeza”, revelou ela que soube do diagnóstico antes mesmo de Alexandre. “Foi uma montanha russa, uma loucura. Duas semanas e aí veio o resultado. O chão se abriu“, disse, em suma, Ana Hickmann. Vale lembrar que o diagnóstico foi revelado no fim de 2020 e em abril de 2021 o empresário já anunciava sua cura, porém, fazendo o tratamento de manutenção. Ana Hickmanné uma das estrelas do time Record. Porém, ao longo de sua trajetória no canal, a loira acabou tendo alguns desentendimentos na emissora. O primeiro deles, por exemplo, acabou sendo com Chris Flores. Na época, às ainda tralhavam juntas apresentando o Hoje em Dia. Desse modo, a briga iniciou em 2012. Na época, Adriane Galisteu trabalhava na Band e disse que Ana Hickmann se tornaria uma pessoa muito melhor’ se fosse mãe. A opinião não agradou à apresentadora, como também Alexandre Côrrea, que se sentiram ofendidos e atacados com a situação. Além disso, Ana Hickmann se recusa a aparecer no mesmo lugar de Adriane Galisteu Sendo assim, a partir daquela fala surgiram uma série de troca de indiretas entre às duas apresentadoras. Em entrevista para à revista Veja, Adriane Galisteu disse que tinha receio da agressividade do casal. O empresário chegou a responder Galisteu e disse que ela era falsa e ficava feia na câmera. Segundo Adriane Galisteu, os três fizeram as pazes em 2019 e está tudo bem. Mas, parece que nos bastidores da Record nada mudou. Quando a loira esteve no Hoje em Dia para divulgar A Fazenda, Ana sumiu do programa. E na época, empresa disse que a loira estava de folga.