Ana Maria Braga se irrita com repórter e causa climão no Mais Você

Massaoka desafiou Ana Maria a fazer um delineado usando alguns instrumentos de casa. A comandante do matinal não gostou da proposta e desistiu no meio do caminho.

Ela passou a completar a maquiagem na mão e ainda disparou, ao vivo:“Vamos ficar brigando aqui. Brigar não, para ver se consegue fazer. Falta um minuto para sair do ar. EU desisti, não deu certo. Olha lá, se tivesse mais tempo era mais fácil. Mas pinta, tá lá pra cima, tá lindo. Larga a mão disso, para que fazer tudo isso que não vai colar, tem que usar cola, tem que usar não sei mais o quê… ia falar um palavrão, mas não vou”. Nas redes sociais, internautas detonaram a atitude de Ana Maria Braga. “A Ana Maria simplesmente tratando a menina mal sem necessidade”, comentou uma. “É impressão minha ou a Ana Maria não gosta dessa menina assistente dela?”, questionou outra.