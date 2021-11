Ana Paula Renault irrita Silvio Santos, é demitida do SBT após barraco nos bastidores e briga é exposta

Ana Paula Renault acabou irritando Silvio Santos e está fora do SBT. A ex-BBB teria irritado executivos e funcionários da emissora, após provocar algumas confusões dentro do canal. No entanto, o que ela não esperava é que os burburinhos de brigas forram chegar aos ouvidos do Dono do Baú. Desse modo, o pai de Patrícia Abravanel bateu o martelo e autorizou a demissão da loira.

Além disso, segundo o Notícias da TV, Silvio deu carta branca para que demitissem Ana Paula. O maior motivo foi porque ela teria armado um barraco nos bastidores do Programa Silvio Santos.

Em suma, o problema aconteceu durante as gravações que colocou o Fofocalizando contra a equipe do Vem Pra Cá. Entretanto, naquele mesmo dia, Ana Paula Renault afirmou que estava passando mal, e por isso não participou do programa. Entretanto, quando chegou o momento da gincana do Programa Silvio Santos. Além disso, de acordo com Carla Bittencourt, do Metrópoles, ela chegou a gritar que nunca mais pisaria no SBT.

Mas, as brigar d Ana Paula não param por aí. Ela também teria tido atritos com o departamento comercial, com os maquiadores e figurinistas. Em suma, Ana Paula teria se recusado a gravar os especiais de fim de ano, aos sábados. “Não sou paga para isso”, era a frase que a loira mais dizia nos corredores do programa.

Ainda segundo o que diz Carla Bittencourt, do Metrópoles, Ana Paula e Flor Fernandez teriam discutido nos bastidores do Fofocalizando. A briga inclusive, quase ficou mais séria, porém, foi interrompida por Chris Flores.

Ana Paula Renault se pronuncia

Dessa maneira, o Notícias da TV procurou Ana Paula Renault. Segundo a loira, as brigas não procedem e que o clima nos bastidores da atração é excelente. A loira também afirmou que sua ausência nas gravações de fim de ano, já tinham sido acertada com direção do programa, pois a gravação ocorrerá no dia do aniversário de 92 anos do seu pai.