Andressa Suita coloca mansão de R$ 13 milhões à venda. Veja fotos

Localizada no Residencial Alphaville, em Goiânia (GO), a mansão de Andressa possui quatro suítes repletas de armários e escritório, uma suíte máster com pé direito elevado, banheira de hidromassagem e varanda privativa com floreira.

A área social foi pensada para quem gosta de receber visitas. Ela tem um extenso jardim com paisagismo, piscina com prainha, cascata e sauna. São 1.166m² de terreno e 590m² de construção sendo vendidos por R$ 13 milhões. E aí, vai levar?