Anitta diz que “não falta muito” para sua aposentadoria

“Já, já! Não falta nem muito [para se aposentar]. Essa vida é muita coisa, muita correria. Não quero ficar refém… Não sei, essa indústria é sempre muito injusta com as mulheres, exigindo que a gente sempre esteja com cara de nova, sempre que a gente esteja acompanhando o ritmo de pessoas que são 10, 20 anos mais novas que a gente, que têm muito mais fôlego, muito mais gás”, explicou a cantora.

Ela ainda afirmou que é grata por tudo que já aconteceu na sua vida: “Eu não quero isso pra mim não. Daqui a pouco eu me aposento, olha, tanta coisa incrível já aconteceu na minha vida, eu estou super grata”. “Coisas que eu nunca nem imaginei, todo mundo falou que era impossível! Que nunca ninguém fez… Está ótimo, meu amor. Se eu decidir amanhã ficar de férias para sempre, eu ainda assim continuo sendo a mais incrível na minha cabeça”, finalizou a Poderosa.