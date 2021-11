Anitta relata sexo em banheiro de restaurante com garçom: ‘Estava bêbada’

Nesta semana, a cantora Anitta participou do programa Salada Sato , no Youtube, apresentado por Sabrina . Durante o bate-papo, a artista contou sobre suas aventuras sexuais para os convidados:

Virgínia Fonseca , Yarley e Dona Kika .

A poderosa contou que está ficando com um garçom que conheceu em uma festa em Miami, onde está residindo atualmente. “Eu estava bêbada, tem um momento da história que eu não lembro, um amigo me contou. Eu peguei um bofe que era o garçom da balada. Antes, eu estava pegando um famoso e aí veio uma menina, que começou a me beijar na frente do famoso. Depois disso, eu fui ao banheiro e peguei o garçom” , relatou Anitta .

Após a pegação, a cantora voltou para o local onde estava e decidiu trocar o famoso pelo garçom. Contudo, o rapaz escolhido já tinha ido embora. “No dia seguinte, fui lá e achei o garçom. O banheiro tinha umas luzes vermelhas, fiquei catando uma camisinha, catei o garçom pro banheiro e foi lá” , contou. “E continuo pegando o garçom até hoje” , frisou.

Anitta também revelou alguns detalhes de sua intimidade. “Um problema péssimo que eu tenho é cistite de lua de mel. Eu não posso transar com alguém muito avantajado que eu não consigo caminhar no dia seguinte. É horrível!. E não tem nada a ver com bactéria não gente, é porque já socou muito lá e aí inflamou, entendeu?” , explicou ela. “Eu tive uma sorte uma vez que eu estava namorando e o menino tinha o negocinho deste tamanho, foi uma sorte que eu dei na vida porque nunca ficava com problema. Mas quando você pega alguém avantajado eu não consigo respirar, porque é uma dor” , finalizou.