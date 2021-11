Após beijos em festa, Neymar curte foto de Mariana Rios fantasiada de ‘gatinha’

“MariMar” vive, e o pai tá on! Após trocar beijos com Mariana Rios numa festa, há três semanas, em São Paulo, conforme o EXTRA noticiou, Neymar segue acompanhando a atriz nas redes sociais.

O jogador, que está em Paris, curtiu no Instagram uma foto que Mariana postou fantasiada de gatinha para interpretar Katy Perry no “Show dos famosos”, que foi ao ar no último domingo. Entre as muitas curtidas, o “like”do atleta, claro, não passou despercebido.

Neymar e Mariana Rios ficaram numa festa no bar Santo Cupido, em São Paulo, no último dia 11, após a vitória do Brasil contra a Colômbia.

No dia seguinte, a atriz recebeu e postou nas redes sociais. Três dias depois, ela esteve no mesmo evento com Bruna Biancardi, com quem o jogador tem um affair desde agosto. A atriz e a influenciadora digital dividiram a área vip do show do cantor Thiaguinho.

A atriz foi questionada por diversos seguidores nas redes sociais, mas preferiu ignorar as perguntas sobre o craque. Teve gente até já shippando o casal de “#mariMar”. Mas Mariana não respondeu. Ela também não fez nenhum pronunciamento sobre o assunto.