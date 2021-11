Após foto vazar, Jojo Todynho assume namoro com oficial do Exército

“Vazou uma foto minha e do Lucas. Não vazou, algum filho da put*, alguma pessoa que eu confiava e é impossível descobrir quem foi, pegou isso e mandou para os sites de fofoca, que publicam a foto sem saber se a pessoa quer que publique. Se eu não postei no meu Instagram ou Facebooks públicos é porque não queria falar. Infelizmente a gente convive com as pessoas e tem que lidar com o mau-caratismo”, desabafou ela.

Jojo ainda contou que os dois estão juntos há três meses, mas apenas alguns amigos mais próximas sabiam do relacionamento. Postei no meu Instagram privado, que tem cento e poucas pessoas que gosto e tenho contato, e não imaginei que essa foto vazaria. Isso prova cada vez mais que tenho que ficar afastada dos outros, viver no meu mundo como eu vivo, trabalho e vou para casa, quietinha. É muito feito, muito triste isso”, disparou.

A funkeira ainda disse que foi atacada por estar namorando com um homem branco: “Estão me chamando de palmiteira. O amor não tem cor. E obrigada pelo tenente bonitão, porque ele é mesmo. Bonito e gostoso. Oh, Deus, obrigada! Santa viagem para Cancun”.

“Lucas não precisa de mídia. Se ele precisasse, o Instagram dele seria aberto. Ele é oficial, então obviamente não precisa do meu dinheiro e de biscoito. Aliás, nunca dei dinheiro para homem”, finalizou.