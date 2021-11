Após Maiara ser acusada de frieza no velório de Marília Mendonça, Maraisa sai em defesa da irmã

O velório de Marília Mendonça, realizado no último sábado (6), foi destaque na mídia nacional e internacional, chegando a ser exibido em várias emissoras de televisão. Na cerimônia fúnebre, amigos da cantora, como as duplas Maiara & Maraisa e Henrique & Juliano, se apresentaram e estavam bastantes emocionados.

Porém, algumas pessoas, mesmo em um momento tão delicado, ainda teceram comentários críticos à homenagem feita pelas duplas. Entre os comentários, há quem opinou que Maiara estava em negação ao luto pela morte de Marília Mendonça, e quem disse que a forma que a cantora estava, era sua forma de lidar com o momento difícil.

Os comentários ocorreram porque ao longo de todo o velório, Maiara conseguiu se manter firme e consolou amigos e familiares de Marília Mendonça. Vale lembrar que elas eram bastante amigas. Incomodada com as críticas a Maiara, Maraisa decidiu se posicionar nas redes sociais.

Na defesa de sua irmã, Maraísa comentou: “A Maiara não estava no automático!! Minha irmã é a mulher mais foda que eu conheço! Ela sabia que ali só estava o corpo da Marília! Porque o que vive é o sentimento dentro do seu coração!! Minha irmã ama a Marília com todas as forças que alguém pode amar! Calem a boca!!!!”, disparou.