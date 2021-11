Após pedido de prisão domiciliar de André Golçalves por não pagar pensão alimentícia, Danielle Winits pede empatia

Desde segunda-feira (22), quando o ator André Gonçalves teve a prisão domiciliar decretada, devido ao não pagamento da pensão alimentícia da filha, o assunto tem repercutido nas redes sociais. A atual esposa do artista, Danielle Winits, e sua ex, Cynthia Benini, fizeram publicações no Instagram que foram ligadas ao caso por muitos fãs