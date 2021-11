Aprovado na Aleac projeto que institui a Comenda de Cultura Sérgio Taboada

A lei que institui a Comenda de Cultura Sérgio Taboada foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa do Acre nesta terça-feira (8). O projeto segue agora para sansão ou veto do governador.

Autor do projeto, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) falou lembrou a trajetória de Sérgio Taboada, que além de deputado estadual, foi bancário e músico, trazendo grandes contribuições não só na Cultura, mas na defesa da democracia.

“Essa tribuna já foi testemunha de inúmeros embates, de dezenas de falas, de grandes pronunciamentos, de grande repercussão no Acre inteiro, feitos pelos deputado Sérgio Taboada. Ele ganhou uma projeção estadual e foi eleito deputado estadual na mesma eleição e na mesma chapa que foram eleitos Nilson Mourão e Marina Silva, a chapa que elegeu os três primeiros deputados de esquerda do estado do Acre. Ele foi autor da primeira lei de incentivo à Cultura, de toda a região Norte. Protagonizou grandes debates e grandes embates”, disse Magalhães.

Sobre a comenda

A Comenda de Cultura Sérgio Taboada será conferida anualmente a 5 fazedores de cultura, cantores, artistas, personalidades, grupos organizações pela presidência da Assembleia Legislativa do Acre e pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto (CECD).

A definição dos agraciados será deliberada por comissão julgadora constituída de parlamentares, membros da Comissão de Educação, Cultura e Desporto (CECD).

Sobre Sérgio Taboada

Sérgio Taboada foi deputado estadual pelo PCdoB, em dois mandatos consecutivos, entre 1991 e 1999. O ex-parlamentar faleceu em março deste ano, vítima de um infarto, em São Paulo.